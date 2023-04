Formigine, quest’estate partirà il piano di riasfaltatura delle strade

Quasi due milioni e mezzo di euro (2,4, per la precisione) per l’asfaltatura e la manutenzione delle strade e delle ciclabili. Li stanzia il Comune di Formigine, destinandoli sia le strade del capoluogo che delle frazioni che li programmerà questa estate una volta che sia Hera che Open Fiber avranno ultimato i lavori attualmente in corso sulla rete idrica e per la posa della fibra. "Da tempo - spiega il Sindaco Maria Costi - vediamo quotidianamente cantieri sulle nostre strade: una situazione che può causare disagio, ma finalizzata a migliorare la nostra città. Al termine di questi importanti interventi procederemo con i lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade, riuscendo così a soddisfare molte richieste che ci arrivano direttamente dai cittadini". Tra le strade che verranno interessate al ‘piano’ via Pascoli e viale dello Sport a Formigine, via Radici a Casinalbo, via Zambelli a Magreta e via Panaro a Colombaro, dove sulle ‘buche’ verrà sperimentato un nuovo sistema a raggi infrarossi che consente ripristini con la stessa efficacia dell’asfalto "a caldo", senza la necessità di materiali complessi. "La sicurezza delle strade e delle ciclabili e la loro fruibilità – conclude Costi - sono da sempre e restano una priorità della nostra amministrazione comunale".