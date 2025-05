Formigine, sì alla mobilità verde . In arrivo due nuove ciclabili

Formigine investe ancora nella mobilità sostenibile. La Giunta ha infatti approvato i progetti di fattibilità per la realizzazione di due nuovi tratti di piste ciclopedonali: uno a Formigine, in via della Stazione, e uno a Casinalbo nel tratto di collegamento tra via Copernico e via Palazzi, anche al fine delle ricuciture fra ciclabili esistenti e fluidificare i percorsi sicuri.

Il primo intervento a partire sarà quello di via della Stazione, nel tratto compreso tra via Carandini e via Piave, nei pressi della stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro storico. Costerà circa 75mila euro, di cui quasi 47mila finanziati dalla Regione: lunga 70 metri e larga 2, la pista sarà collocata sul lato est della strada e contestualmente verranno realizzate rampe in corrispondenza degli accessi carrai e aiuole contenitive in cemento in corrispondenza degli alberi esistenti, per mantenere una larghezza costante del percorso.

Il secondo progetto interessa Casinalbo e prevede la realizzazione di un tratto di 120 metri a margine della via Radici, tra le ciclabili esistenti di via Palazzi e via Copernico. L’intervento, dal valore di circa 109mila euro, garantendo un collegamento sicuro e distante dal traffico veicolare.

"Da anni il Comune lavora per sviluppare una rete ciclabile diffusa, sicura e funzionale, capace di collegare le frazioni con il centro. Questi nuovi interventi, seppur brevi nella lunghezza, rappresentano un tassello importante nella ricucitura della rete esistente", il commento del sindaco di Formigine Elisa Parenti (nella foto).