Formigine, si frattura piede tentando di sfuggire a incendio in casa

Modena, 12 giugno 2023 – Un 53enne ha riportato la frattura ad un piede nel tentativo di sfuggire al fumo ed alle fiamme che si sono sviluppate nell’abitazione in cui vive a Formigine con la famiglia, in via San Giacomo. L’uomo, stando ai primi accertamenti, sarebbe caduto dalla finestra al primo piano, procurandosi appunto la frattura, ed è ora ricoverato a Baggiovara. Le fiamme, per cause al vaglio dei vigili del fuoco, si sono sviluppate all’interno dell’abitazione in via San Giacomo. A causa del fumo sprigionato dall’incendio, tre persone sono state portate dal 118 al pronto soccorso, poi dimesse: una 15enne, una 49enne ed un 44enne.