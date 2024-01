Formigine sogna il colpo. Il Terre di Castelli rimonta, ma poi si ferma sul pari

TERRE DI CASTELLI

2

FORMIGINE

2

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Pigozzi (79’ Stanco), Carta (46’ Ferrari), Operato, Hajbi, Hoxha (60’ Esposito L.), Bruno (72’ Ben Driss), Malo, Pampaloni (46’ Sakaj), Scarlata. A disp.: Venturelli, Saccani, Esposito E., Iori. All. Domizzi

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ashong, Caselli A., Papaianni, Ricaldone, Binini (73’ Zito), Caselli M., Habib, Cremaschi, Di Gesù. A disp. Migliori, Deri, Marverti, Mondini, Restilli, Cavani, Iattici, Teneggi. All. Sarnelli

Arbitro: Tagliaferri di Lovere

Reti: 7’ Di Gesù, 43’ Habib, 44’ Malo, 47’ Hajbi

Note: ammoniti Ashong, Hajbi, Habib

Un Formigine solido sfiora il colpo grosso a Castelvetro, dove il Terre di Castelli recupera dallo 0-2 al 2-2, vedendo la Cittadella scappare via a +7. Al 7’ ospiti in vantaggio grazie ad un eurogol di Di Gesù che raccoglie al volo una respinta ed insacca alla destra di Auregli. Appena prima un retro passaggio di Carta al proprio portiere aveva regalato un gol facile ad Habib che si fa parare la conclusione. Al 14’ Matteo Caselli dal limite impegna Auregli. Al 23’ Scarlata si procura e calcia una punizione dai venti metri, palla fuori di un soffio. Al 43’ sciagurato retropassaggio di Carta che innesca Habib lanciandolo da solo verso Auregli, il bomber (nella foto) non si fa pregare e ringrazia. Il tempo di riavviare il gioco e Malo, raccogliendo una corta respinta della difesa, controlla e accorcia centrando l’angolo basso. Dopo 3’ della ripresa il 2-2 di Hajbi che insacca di destro un corner di Ferrari. Al 49’ Malo innesca Scarlata che si fa ipnotizzare in uscita da Cornia. Al 50’ Binini tenta una girata da pochi passi ma la palla esce. Nel finale Malo e Gargano mandano alto.