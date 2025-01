Formigine, terza vittoria di fila. Ora sogna la salvezza diretta

FORMIGINE 1 SALSOMAGGIORE 0

FORMIGINE: Rossi, Galli, Macchioni, Arati, Savino, Laruccia, Roncaglia (46’ Cantarello), Davoli, Stanco (62’ Napoli), Barbieri (66’ Zafferri), Cuoghi (46’ Masoch). A disp. Accursio, Khalili, Mazzarano, Baldari, Toccaceli. All. Cattani

SALSOMAGGIORE: Borges, Furlotti, Compiani, Pedretti, Ferrari, Morigoni, Compaore (72’ Ramponi), Orlandi, Fanti, Roberi Vota (56’ Yener), Corbelli (68’ Togola). A disp. Avanzini, Brunani, Dattaro, Sanogo, Ascone, Berti. All. Apolloni

Arbitro: Samaritani di Ravenna

Reti: 80’ Davoli

Note: al 73’ espulso Fanti, all’84’ espulso Cantarello

Con la terza vittoria in 7 giorni il Formigine mette la freccia su 4 squadre e vede addirittura a -3 la salvezza diretta. Al 16’ punizione di Corbelli, deviazione di Fanti su cui Rossi si deve opporre. Al 22’ Cuoghi calcia al volo non trovando lo specchio. Al 31’ grossa contropiede di Roncaglia per Cuoghi che da dentro l’area chiama alla parata Borges. Al 58’ Orlandi calcia a lato da ottima posizione. Al 69’ occasionissima verdeblù con Cantarello che serve in profondità Napoli sulla sinistra, cross sul secondo palo per Zafferri che con la porta completamente sguarnita manda incredibilmente alto. Al 73’ ducali in dieci per l’espulsione di Fanti per proteste che contribuisce ad innervosire la partita e paradossalmente dà una scossa al Salsomaggiore che al 77’ prende il palo con un colpo di testa di Togola su calcio d’angolo. Al 80’ il Formigine trova il gol del vantaggio con una bella punizione di Davoli che sorprende il portiere avversario. All’84’ si ritorna in parità numerica per l’espulsione di Cantarello per gioco pericoloso, ma gli ospiti non hanno mai l’opportunità di segnare.