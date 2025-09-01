Senza cellulari, la scuola ringrazia
1 set 2025
DAVIDE SETTI
Formigine, un’incertezza di Rosa costa caro contro lo Zola Predosa

FORMIGINE 0 ZOLA PREDOSA 1 FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti, Stella (72’ Guastalli), Davoli, Diallo, Paglia (72’ Ferrara), Arati, Stanco, Sighinolfi (67’ Mininno), Napoli (89’...

FORMIGINE0ZOLA PREDOSA1

FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti, Stella (72’ Guastalli), Davoli, Diallo, Paglia (72’ Ferrara), Arati, Stanco, Sighinolfi (67’ Mininno), Napoli (89’ Sejderaj). A disp. Guaitoli, Marverti, Valcavi, Roncaglia, Waddi. All. Mezzetti

ZOLA PREDOSA: Bertocchi, Magli (81’ Mantovani), Medi, Sugliani, Fiore, Farini, Carballo (76’ Oulai), Rossi, Baietti, Negri, D’Errico (90’ Mazoudi). A disp. Farné, Cocchi, Mazoudi, Bonini, Scarpato, Ismaili, Boateng. All. Perinelli

Arbitro: Sfirschi di Piacenza

Reti: 56’ D’Errico

Note: ammonito Stanco, Paglia

Un ottimo Formigine cede di misura allo Zola. Mezetti per il debutto casalingo sceglie Stanco e Napoli in attacco con Sighinolfi a supporto.

Nella prima frazione il Formigine tiene il pallino ma non riesce a fondare il muro bolognese.

La migliore occasione per la squadra di Mezzetti è arrivata con l’incornata di Davoli su calcio d’angolo, salvata solo dall’ottimo intervento di Bertocchi che ha negato il vantaggio ai padroni di casa.

In avvio di ripresa i formiginesi vanno vicini al gol con un bel tiro di Sighinolfi, fuori di poco, poi per al 56’ Rosa sbaglia i tempi di un’uscita e lascia il pallone a D’Errico, che insacca a porta vuota il vantaggio bolognese, praticamente alla prima vera occasione avuta nel corso della partita molto combattuta.

Il Formigine si getta in avanti a caccia del pari (entrano anche Ferrara e Guastalli) e lascia qualche spazio alla ripartenza dello Zola, che con il tiro da l limite di Rossi centra la trasversa.

Nel finale su una mischia il Formigine ha anche protestato per un fallo di mano in area, ma l’arbitro ha lasciato proseguire.

