ForModena, educazione e sport. Le delegazioni internazionali in campo per l’inclusione

Arrivano da Lituania, Romania e Malta: sono le delegazioni delle nazionali di calcio che, unitamente a Uefa Foundation for Children, Unimore, ForModena e l’Ong Athletes Inspire Children, si sono date appuntamento ieri a Modena per la riunione plenaria di E-Play. Progetto nato per promuovere il fair play fra i giovani giocatori (8-14 anni) ma anche fra allenatori e giocatori. Centrale per l’iniziativa è stato il ruolo di Unimore e ForModena come comitato scientifico. "L’Università è un centro di eccellenza per quanto riguarda l’istruzione nelle aule e nella ricerca in ambito lavorativo. Con questa iniziativa siamo felici di scendere letteralmente in campo per contribuire con impegno e investimenti non indifferenti alla sensibilizzazione sociale di giovani e non, attraverso lo sport più popolare d’Europa", commenta il prof. Loris Vezzali. Dal 2022 ad oggi sono 6 i progetti attivi a livello europeo co-progettati da ForModena e Unimore, per un investimento di 2.400.000 euro in termini di finanziamenti comunitari e rivolti al benessere sociale. In questo caso, E-Play mira a dare consapevolezza ai giovani in campo, ma anche ai loro genitori sugli spalti e promuove il ruolo degli allenatori non solo come preparatori ma come ‘maestri’.

"Lo sport non è solo una sana attività per quanto riguarda il fisico, ma è anche un mezzo per sviluppare personalità e psicologia – argomenta il sindaco Mezzetti, che ha accolto le delegazioni – Non a caso in italiano si parla di ‘disciplina’ sportiva: l’atleta da giovane viene educato nelle relazioni, nel controllo delle emozioni e a darsi delle regole", conclude il primo cittadino accogliendo gli ospiti.

"Da una vita seguo il calcio – commenta Håkan Sjostrand, allenatore e segretario per la Uefa svedese che ha accompagnato una selezione di giocatrici della Lituania all’incontro – E come sport ci insegna che siamo tutti giocatori. Ma anche che dobbiamo essere umani: umanità significa rispetto, inclusione e lotta alle discriminazioni dentro e fuori dal campo. Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento della rabbia e della mancanza di rispetto soprattutto sugli spalti. Contrastare questa criticità è un lavoro lungo e che richiede diversi tentativi, un non arrendersi che si rispecchia in questa nuova iniziativa di cui siamo felici di fare parte".