ForModena, nuova sede "Più aule e laboratori per l’insegnamento"

Con più aule, laboratori rinnovati e spazi più ampi per l’insegnamento e per la progettazione, l’ente di formazione ForModena è pronto ad accogliere gli allievi nella nuova sede di viale Trento Trieste 37 inaugurata mercoledì, con una cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore alla Formazione della Regione Vincenzo Colla, insieme al presidente di ForModena Francesco Ori e alla direttrice Francesca Malagoli.

La nuova sede, collocata nell’edificio che ospita anche il garage Ferrari, è dotata di tre aule corsi (da 25,10 e 8 postazioni) e due laboratori informatici (da 25 e 10 postazioni), oltre a una sala consultazioni e a uno spazio relax al piano terra, mentre al primo piano ci sono sette uffici, per oltre venti postazioni di lavoro, e una sala riunioni. Curata dalla società di trasformazione urbana CambiaMo, la rifunzionalizzazione degli spazi ha richiesto un investimento complessivo di 265 mila euro finanziato da Comune, ForModena e anche grazie alle risorse messe a bando dalla Regione. I locali sono concessi dal Comune a ForModena per nove anni rinnovabili a canone agevolato.

"In coerenza con quanto condiviso nel Patto per il lavoro e per il clima, la Regione Emilia-Romagna – ha affermato l’assessore Colla – sta investendo in modo deciso sulla formazione, perché sappiamo che sulle conoscenze e sui saperi si gioca la partita del nostro futuro. Investire in quella direzione vuol dire anche mettere a disposizione dei nostri giovani, degli utenti deboli, di chi ha necessità di aggiornare le proprie competenze, luoghi belli, accoglienti e con le dotazioni tecniche indispensabili per un apprendimento all’altezza dei nuovi bisogni. Perché anche le aule, i laboratori e gli spazi di condivisione sono fattori fondamentali affinché le persone possano guardare con fiducia al proprio futuro".

ForModena è l’ente di formazione, accreditato in Regione Emilia Romagna, che ha unificato dal 2013 le tre agenzie formative pubbliche di Modena, Carpi e dei Comuni dell’Area Nord e progetta e realizza corsi e attività formative negli ambiti della formazione continua e permanente, della formazione superiore, per le utenze speciali e per le politiche attive. "La formazione – ha spiegato Francesco Ori – ha ancora oggi un grande valore come ascensore sociale, ed è fondamentale, quindi, che ci siano soggetti pubblici che ci credono e che investono per far crescere le persone e la società".