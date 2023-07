Forti raffiche di vento a Mirandola: Alberi e rami caduti

Bassa modenese sfiorata dal maltempo che ha colpito il Veneto mercoledì sera. Le forti raffiche di vento legate alla maxi-perturbazione hanno causato la caduta di due alberi a Mirandola, uno in viale Gramsci e uno in via Pico, poi diversi rami di medie dimensioni in parchi e giardini, lungo la Circonvallazione e nell’area verde di via Fiorano a Gavello.

Il Comune di Mirandola si è subito attivato per la rimozione e lo smaltimento oltre che per la messa in sicurezza delle aree coinvolte.