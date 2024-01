Fortitudo e Mirandolese attendono le rivali

Domenica 7 gennaio con la prima di ritorno di Eccellenza e Promozione ripartono i dilettanti, ma il mese di gennaio definirà anche il tabellone della fase regionale della Coppa di Seconda categoria (il campionato invece qui riparte come per Prima e Terza il 21), che regala alla vincente il primo posto fra i ripescaggi in Prima. Le due modenesi che hanno staccato il pass, Mirandolese e Fortitudo, conoscono 12 delle loro possibili 14 rivali negli ottavi, visto che gli ultimi due posti verranno assegnati sabato 13 gennaio (finale del tabellone di Forlì-Cesena fra Rumagna e Ronta) e domenica 14 (finale del tabellone di Rimini fra Athletic Poggio e Real San Clemente). Le squadre saranno abbinate negli ottavi per macroaree geografiche dal Crer.

d.s.