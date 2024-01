Fortunato finalese vince quasi 70mila euro al Superenalotto

Bel colpo finalese al Superenalotto. Una delle tre vincite con il 5 registrate all’estrazione di sabato scorso è stata realizzata proprio a Finale, presso l’edicola Rivaroli (punto vendita Sisal) di piazza Verdi: il fortunato che ha centrato la combinazione porterà a casa quasi 70mila euro, per la precisione 69.744,15 euro. Gli altri due 5 sono stati azzeccati in Lombardia, in tabaccherie di Milano e di Cologno Monzese. Xxx "È stata una bellissima sorpresa anche per me", ammette Lorena Balboni, titolare dell’edicola finalese. Il vincitore – a quanto risulta – è un cliente abituale e ogni settimana tenta la fortuna con alcune schedine da 2 euro, sempre con gli stessi numeri: "Il lunedì mi porta le sue schede e gioca i numeri per le quattro estrazioni della settimana", racconta Lorena. Ieri mattina si è presentato un po’ prima del solito, con grande emozione: "Erano circa le 6, avevo appena aperto l’edicola ed è arrivato, facendomi verificare la schedina che in effetti è risultata vincente".

