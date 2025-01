’Forum Eventi’, il nuovo calendario. Da Prodi a Bajani, tra Europa e società

Anno nuovo e nuovo calendario per il Bper Forum di via Aristotele, 33. A partire da giovedì prossimo, il 16 gennaio, inaugura la programmazione del 2025, portando sul palco temi di attualità e grandi autori con i loro ultimi libri. ’Forum Eventi’, rassegna organizzata da Bper Banca in collaborazione con la libreria Ubik di Modena e con il patrocinio del Comune di Modena, propone cinque nuovi appuntamenti gratuiti con scrittori e personaggi di spicco nel panorama nazionale.

Proprio il 16, alle 18, Present4Future, progetto ideato da Bper Banca insieme al Gruppo Abele per favorire l’inclusione sociale dei giovani, attraverso il dialogo intergenerazionale e iniziative territoriali per migliorare la qualità della vita nei contesti di appartenenza. Present4Future è attivo in sei città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova) attraverso il coinvolgimento di altrettante realtà associative. Dal 2022 ha coinvolto circa 2.100 giovani, centinaia di famiglie, volontari, scuole e associazioni attivando decine di reti locali attraverso attività a livello territoriale, cittadino e di quartiere; dal progetto è nato il podcast ’Sei città’. L’evento del 16 gennaio porta a Modena una live performance di Valerio Millefoglie – autore e voce del podcast – e i racconti di ragazze, ragazzi, operatrici e operatori del progetto e ospita Don Luigi Ciotti per parlare di giovani e delle iniziative territoriali pensate per renderli protagonisti del cambiamento dei contesti sociali e delle loro stesse vite.

Domenica 19, alle 16, Romano Prodi presenta ’Il dovere della speranza’, titolo del suo ultimo libro edito per Rizzoli, scritto con Massimo Giannini. Uno scritto che invita a non arrendersi alla progressiva evanescenza europea, ma continuare a credere in una politica internazionale che non sia solo uno strumento dottrinario di rese dei conti. Perché il rischio di perdere tutto è incredibilmente concreto. Prodi si confronterà con Giannini sulla posta in gioco del mondo che verrà, facendo emergere tutti i principali nodi conflittuali di oggi: autocrazie contro democrazie, civiltà contro barbarie, la dea incompiuta e irrisolta dell’Europa fino a toccare i nervi scoperti dei problemi interni al nostro Paese.

Secondo Marcello Veneziani la nostra è la prima epoca senza eredi. Non riconosciamo eredità ricevute e non lasceremo eredità da trasmettere. È l’epilogo coerente di una società senza padri divenuta società senza figli. E ciò vale a partire dagli autori e dalle loro opere. Per reagire a questa amnesia e salvare il salvabile Veneziani ha composto ’Senza eredi’ (Marsilio), una raccolta di settanta miniature di saggi, succinte biografie, profili non convenzionali, in vari casi sconvenienti, che presenta domenica 26 gennaio alle 17.30. Da Pascal a Vico, da Leopardi a Manzoni, da Baudelaire a Proust e a Kafka, da Vattimo a Ratzinger. Per Veneziani la vera sciagura del presente non è l’avanzata dell’intelligenza artificiale ma la ritirata dell’intelligenza umana.

Domenica 2 febbraio alle 17.30 un incontro dedicato proprio all’intelligenza artificiale: cosa accade quando questa tecnologia sembra appropriarsi di capacità che abbiamo sempre pensato fossero esclusivamente ’nostre’? Per riannodare i fili e comprendere cos’è l’IA e di conseguenza quali promesse può mantenere o minacce rappresentare, Barbara Gallavotti - scrittrice e divulgatrice scientifica, conosciuta dal grande pubblico come conduttrice di "Quinta Dimensione" su Rai 3 - ripercorre la storia dei visionari che nei secoli hanno sognato di creare macchine intelligenti quanto esseri umani; lo fa insieme al pubblico del Forum presentando ’Il futuro è già qui’ (Mondadori). Domenica 9 febbraio alle 17.30 è la volta di Andrea Bajani con ’L’anniversario’ (Feltrinelli), in cui l’autore smaschera senza sconti e sentimentalismi il tabù del totalitarismo della famiglia.