Forum Monzani, arriva . Kawaguchi

Autore bestseller, amato in tutto il mondo, lo scrittore giapponese Toshikazu Kawaguchi sarà l’ospite speciale della rassegna letteraria al Bper Banca Forum Monzani. Oggi alle 17.30 presenterà il suo libro più recente "Quando il caffè è pronto" (Garzanti), uscito in Italia da pochi giorni e già in vetta alle classifiche. Come nei precedenti capitoli, si torna nella speciale caffetteria di Tokyo, dove ciascuno può scegliere di vivere nuovamente un momento della propria esistenza... "Finché il caffè è caldo" (come il titolo del primo libro di questa serie). La vita è piena di rimorsi e di rimpianti, ma davanti a una tazza di caffè è possibile riallacciare i fili di destini che potevano rimanere spezzati, fare pace con il passato ed esplorare così una seconda possibilità.