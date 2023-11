Forum Monzani, Mastroianni racconta ’La storia di Cesare’

Cesare a 5 anni è già una star sui social, 300mila follower seguono la sua quotidianità di coraggio e voglia di vivere, raccontata dalla sua mamma Valentina.

Questa storia d’amore e resilienza arriva a Modena oggi alle 17.30 con Valentina Mastroianni (nella foto) e la presentazione del libro ’La storia di Cesare’ (DeAgostini), in cui racconta di suo figlio, cieco dall’età di 18 mesi a causa di un tumore cerebrale, causato dalla neurofibromatosi, una rara patologia che coinvolge più organi.

La comparsa della malattia del piccolo Cece, ultimo arrivato in casa Zambon, dopo i fratelli Alessandro e Teresa, getta i genitori nello sconforto. Per quanto la prova sia una delle più dure da accettare, Valentina e Federico non si perdono d’animo e per sentirsi meno soli decidono di condividere la quotidianità del piccolo ’Cece’ sui social network con una pagina Instagram seguita da quasi 300 mila followers dove Valentina mostra le piccole e grandi conquiste del suo bambino in compagnia dell’inseparabile cane Joy.