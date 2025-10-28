Forum Monzani, poker d’assi a novembre: McEwan, Pupi Avati, Calabresi e Cazzullo

Fra le voci più influenti della narrativa contemporanea, autore di bestseller come "Espiazione" o "Amsterdam", vincitore del Booker Prize, lo scrittore britannico Ian McEwan sarà fra i grandi protagonisti di novembre della rassegna di incontri con l’autore "Forum Eventi", organizzata al Bper Forum Monzani. Domenica 16 novembre alle 17.30, McEwan presenterà il suo nuovissimo romanzo "Quello che possiamo sapere", in uscita il 4 novembre per Einaudi, "un potente omaggio a un’epoca perduta e una splendida raffigurazione di cosa significhi cercare legami umani nelle parole e fra le pagine". Viaggiando nel tempo, fra passato, presente e futuro, McEwan ci fa conoscere la storia di un poema disperso, e suscita alcune domande: cosa sappiamo degli uomini e delle donne del passato, con le loro passioni e i loro segreti, e cosa sapranno di noi e del nostro mondo guasto i nostri discendenti? Il gran poker di autori al Bper Forum Monzani prenderà il via domenica 9 novembre con Pupi Avati e il suo nuovo libro "Rinnamorarsi", un ragionamento sui sentimenti più veri e sulla saggezza di coltivarli. Poi domenica 23 novembre tornerà Mario Calabresi, per presentare il suo libro "Alzarsi all’alba", uscita a metà settembre: in questa epoca del ‘tutto e subito’, le storie di persone che vivono la fatica anche come gesto d’amore, e l’invito a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza. A chiudere gli incontri con l’autore di novembre, Aldo Cazzullo con il libro attualmente in vetta alle classifiche, "Francesco. Il Primo Italiano".

Il cartellone include anche uno spettacolo teatrale, "Piacere, Denaro!" , giovedì 20 alle 21. Che rapporto abbiamo con il denaro? L’economista Azzurra Rinaldi e la regista e attrice Antonella Questa intrecceranno le loro esperienze per rompere tabù e generare consapevolezza finanziaria, con leggerezza e profondità.

s. m.