Forza Italia a congresso, coordinatore cittadino: eletta Claudia Severi

È Claudia Severi il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia, eletta per acclamazione a margine del congresso comunale svoltosi ieri presso la sala matrimoni del Comune. Severi, già coordinatore cittadino del partito anni addietro, è entrata in Forza Italia a metà degli anni Novanta: consigliere comunale e capogruppo anche in consiglio provinciale, già assessore all’Urbanistica con la giunta Caselli ha fatto sapere che punterà sulla riorganizzazione di Forza Italia sul territorio, in un’ottica di fattiva collaborazione a livello di alleanze. "Faremo un gioco di squadra finalizzato a far sentire la nostra voce su temi fondamentali quali la sicurezza, il commercio e l’economia, la sanità, suddividendo a seconda delle competenze di ognuno i temi sui quali ognuno lavorerà". Al congresso hanno presenziato anche i vertici regionali e provinciali del partito – c’erano, tra gli altri, Antonio Platis e Piergiulio Giacobazzi – oltre a Davide Capezzera, che rappresenta Forza Italia in consiglio comunale come capogruppo: la scelta di Severi alla segreteria cittadina va in continuità con quella che è sempre stata l’azione del partito sul territorio, e di cui la neocoordinatrice è espressione da tempo. "Ripartiamo da questa fase congressuale con un nuovo slancio e con un pragmatismo e un realismo che – ha detto ancora Severi – vogliamo vada oltre la politica dei proclami".

s.f.