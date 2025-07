Forza Italia bacchetta il Comune:: "D’estate servono aule studio"

"Ennesima dimostrazione di disinteresse dell’amministrazione verso i giovani". Si scaglia contro la giunta, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Davide Capezzera, rimarcando l’assenza, a Sassuolo, di un’aula studio disponibile durante l’estate. Definisce, Capezzera, "inaccettabile che in una città come la nostra, con oltre 40mila abitanti, non sia stato predisposto nemmeno uno spazio studio per i ragazzi durante i mesi estivi". La carenza, in effetti c’è, ed è stata evidenziata, non senza disappunto, "da parte di diversi studenti che anche nei mesi estivi avrebbero bisogno di un luogo tranquillo e adeguato per poter studiare".

La biblioteca comunale ‘Cionini’ di via Rocca è chiusa per ristrutturazione, la biblioteca per ragazzi ‘Leontine’ presso Villa Giacobazzi è riservata agli under 14 e l’accordo con l’associazione Rocks per l’uso delle aule studio presso il Temple alla Casa nel Parco è scaduto e non rinnovato, denuncia Capezzera, "e la sola risposta dell’amministrazione è stata quella di invitare i nostri studenti a spostarsi nei comuni vicini, come Maranello, Fiorano o Formigine. Un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti dei giovani e delle loro esigenze".

Forza Italia chiede che il Comune intervenga immediatamente per trovare una soluzione concreta e accessibile, anche temporanea, in grado di garantire spazi studio per i ragazzi di Sassuolo. "Non servono grandi opere, ma buon senso e attenzione ai bisogni reali delle persone. Non è possibile che non si sia previsto nulla: è una grave mancanza di programmazione".

