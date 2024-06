Forza Italia e la sconfitta: "Se il Pd non sbaglia nulla l’impegno non basta"

"Di fronte a una vittoria così netta da parte del Pd, tanto vale accettare la sconfitta". La pensa così il capolista della coalizione di centrdestra, Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia: "Come dico sempre io, la politica è matematica ed i risultati sono inconfutabili. Queste elezioni hanno un grande vincitore: il Partito Democratico. In tutte le tornate elettorali – aggiunge Giacobazzi – c’è il fattore ’K’, cioè una variabile che può confermare o stravolgere il risultato: a volte sono le liste civiche, altre volte un evento inaspettato, a volte un partito che fa un risultato oltremodo premiante. In Emilia Romagna è successo questo: la ’chiamata alle armi’ del primo partito di sinistra è stata di un’efficacia disarmante recuperando in pochissimo tempo tantissimi punti percentuali, bisogna darne atto. A parte poche singole realtà – spiega ancora Giacobazzi – il progetto alle elezioni amministrative del centrodestra in provincia di Modena e non solo (vedi Reggio Emilia) è stato bocciato dagli elettori e bisogna prenderne atto. Tutti i candidati ci hanno messo l’anima, alcuni hanno condotto campagne elettorali incessanti e dispendiose sotto ogni profilo, come ad esempio Luca Negrini a Modena, a cui va riconosciuto di aver dato tutto se stesso e di aver avuto di fronte un avversario che non ha sbagliato nulla".

Diverso il discorso se affrontato su un respiro più regionale, come ha sottolineato Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice Regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna che ha commentato così il voto per le europee: "Partiamo, nell’analisi, da un dato: Forza Italia è cresciuta in Emilia-Romagna rispetto alle elezioni politiche del 2022 crescendo dal 5,83 al 6,11. Sono pochi decimali, è vero, ma si tratta comunque di un segnale che non era scontato alla vigilia. Da un punto di vista personale posso raccogliere la soddisfazione di essere la più votata di Forza Italia nella nostra Regione, ovviamente dopo il segretario Antonio Tajani. Non è facile in una Regione a forte tradizione di sinistra riuscire a fare un buon risultato nel momento in cui il maggior partito di centrodestra esprime anche il presidente del Consiglio. Per questo dobbiamo essere soddisfatti di aver migliorato la nostra percentuale e di continuare a rappresentare l’area moderata che sta in mezzo tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo per i ballottaggi e poi riprendere a capofitto la nostra azione in parlamento e nel territorio per portare avanti quell’eredità di concretezza, competenza e moderazione che ci è stata affidata da Silvio Berlusconi".

E in casa Forza Italia c’è chi guarda già alle elezioni regionali, come Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa e coordinatrice del partito dell’Emilia: "La convocazione immediata del tavolo sia regionale che nazionale. È questo che chiederò ai miei alleati e sono certa che anche Tajani farà. Dobbiamo cominciare subito a fare un lavoro serio, in anticipo rispetto al Partito Democratico. Sono pronta per un dialogo buono, come c’è sempre stato in queste amministrative, e sono certa che ci sarà anche per le regionali. Serve un dialogo proficuo per scegliere il candidato migliore, che possa giocarsi una sfida così impegnativa e soprattutto una proposta regionale che possa arrivare il prima possibile anche sui tavoli nazionali, perché è lì che si deciderà. È una scelta che non riguarda solo l’Emilia-Romagna ma anche altre regioni importanti come il Veneto e la Liguria.