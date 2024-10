Forza Italia e Noi Moderati: "Mettiamo a disposizione le nostre competenze"

Forza Italia e Noi Moderati hanno presentato i loro candidati al Consiglio regionale: a guidare la lista saranno Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis. La ’rosa’ presentata ieri dagli onorevoli Giuseppe Galati e Rosaria Tassinari, sarà composta da Franca Massa, Maria Cristina Bettini, Rosanna Resta, Giovanni Gidari, Federica Fontana, Manuela Spaggiari e Gianni Marco D’Onofrio. "Sicurezza, sanità e lavoro sono quello su cui ci concentreremo" argomenta il candidato d’Onofrio, rappresentante sindacale e membro delle forze dell’ordine. "I passi che sono stati fatti in passato sono stati a volte simbolici, a volte poco incisivi. Il nostro obbiettivo è quello di mettere in campo soluzioni efficaci e organizzate a livello regionale e non solo cittadino, con presidi adeguati e investendo su risorse e formazione del personale". Da un lato ci sono le esperienze, fra imprenditori come Gidari e dirigenti scolastici come Rosanna Resta, "che vantano una conoscenza pratica di quello di cui parlano". Dall’altro le capacità che i partiti riconoscono negli abitanti della nostra regione: "I cittadini e il loro lavoro – rimarca l’onorevole Tassinari – hanno portato la regione ad essere un’eccellenza, malgrado una storia di direzione ’da sempre’ da parte della sinistra". Dalla montagna alla pianura, come sottolinea Maria Cristina Bettini, "si hanno a disposizione inestimabili fonti di ricchezza, da valorizzare e proteggere".

Francesco Lolli