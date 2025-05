Forza Italia: Giacobazzi portavoce del Coordinamento, Platis vice coordinatore

Pier Giulio Giacobazzi nominato portavoce del Coordinamento regionale di Forza Italia, Antonio Platis vicecoordinatore: "Per chi, come me, dal 1994 – sottolinea Giacobazzi – è sempre stato dalla stessa parte, ha difeso gli stessi valori, ha portato avanti in tante sedi la medesima politica liberale, venir nominato portavoce del Coordinamento regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna è motivo di emozione e non ha prezzo", dice Giacobazzi, Segretario provinciale, Vicepresidente del Consiglio comunale a Modena e Consigliere provinciale. "Spingere su temi e idee come quelli di Forza Italia in una Regione come la rossa Emilia-Romagna non è facile, ma la forbice tra destra e sinistra si allarga ed è lì che bisogna lavorare".