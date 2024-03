Forza Italia, Giacobazzi resta coordinatore

"Dimissioni respinte, Giacobazzi rimane coordinatore provinciale di Forza Italia". Ad annunciarlo è stata Valentina Castaldini, coordinatrice Emilia di Forza Italia e capogruppo in regione. Giacobazzi si era dimesso perché amareggiato e deluso per essere stato ’sacrificato’ nello scacchiere della candidature del centrodestra che hanno visto prevalere Luca Negrini.

"Sentito il Responsabile nazionale dell’Organizzazione l’onorevole Francesco Battistoni ed in accordo con tutti i coordinatori provinciali Emilia – fa sapere Castaldini – respingo formalmente le dimissioni di Piergiulio Giacobazzi. Piergiulio è e rimane il nostro coordinatore a Modena, in quanto tutto il partito ha ben compreso il momento di difficoltà personale e riconosce le sue capacità ed il grande lavoro fin qui fatto".

Pertanto, "in vista dei numerosi appuntamenti elettorali sia europei sia amministrativi, ho deciso di riconfermare al fiducia a Giacobazzi e sono sicura che potrà portarci a nuovi brillanti risultati, come quelli ottenuti domenica scorsa in Abruzzo. Forza Italia è il perno centrale della coalizione di centro-destra e deve essere pienamente operativa in questa campagna elettorale fondamentale per strappare nuovi comuni alle sinistre".

A stretto giro la risposta di Giacobazzi: "Ringrazio Valentina ed il coordinamento regionale che presiede nonché l’onorevole Battistoni per il loro comunicato: le loro parole sono la conferma che prima vengono i rapporti umani e poi la politica. Avevo chiesto un confronto sincero su ciò che era accaduto e questo è avvenuto come la politica richiede. Forza Italia è un grande movimento fatto di uomini e donne che sanno discutere, chiarirsi e poi ripartire. Un movimento dove anche nel bel mezzo delle elezioni in Abruzzo il mio segretario nazionale Antonio Tajani ha trovato il tempo per telefonarmi al fine di chiarire e riprendere il cammino insieme. Di questo ringrazio lui e tutti gli amici che mi sono stati vicini in questi giorni particolari. Adesso è il momento di ripartire con ancora più slancio e, per quanto mi riguarda, lo farò da coordinatore provinciale e da capolista alle prossime amministrative".