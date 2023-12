Forza Italia guarda a un civico: "No a candidati ’paracadutati’"

Nel caldo clima politico verso le elezioni amministrative di giugno, scende in campo anche Forza Italia, per voce del suo referente cittadino Massimo Barbi. "Il centro destra non è solo Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega – commenta Barbi –. Noi pensiamo che sia possibile governare questa città solo se si riuscirà a raccogliere il consenso di tutti quei cittadini e civici che hanno perso fiducia nella politica urlata e illusoria". "La figura del nuovo sindaco di Carpi – prosegue Barbi – deve essere quella del buon padre di famiglia che lavora per il bene di tutti. Governare una città come Carpi vuole dire prendere decisioni non sempre facili, dialogare con tutti. La politica nazionale è diversa da quella locale: qui deve vincere il criterio del buon senso, lo spirito pratico delle cose, la ricerca di nuove opportunità per i giovani e per gli anziani, senza dimenticare la sicurezza e il rispetto. Insomma, serve una persona che ‘viva’ la città a 360° e ci metta la faccia. Forse è venuto il momento di abbandonare la divisione fra centro-destra e centro- sinistra, ma trovare la convergenza su una figura che riesca a raccogliere il consenso di tutti. Forza Italia sta valutando candidati che provengono dal mondo civico piuttosto che candidati paracadutati dai partiti di centro-destra".

m.s.c.