Forza Italia lancia l’allarme sul 118: "Senza medico e infermiere rischi per la salute dei pazienti"

Liste d’attesa, reparti ancora chiusi, prima per lo smaltimento delle ferie poi per ragioni economiche, riorganizzazione del 118. Sono stati i temi al centro dell’incontro di ieri del coordinatore provinciale di Forza Italia Pier Giulio Giacobazzi sui nodi della sanità modenese. Giacobazzi ha ribadito "come la sanità rappresenti un tema centrale per il partito, sottolineando la necessità di interventi tempestivi e fondati su dati oggettivi".

Il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis ha richiamato l’importanza di un approccio scientifico nella gestione dei servizi di emergenza e nella scelta dei mezzi di soccorso.

"L’Ausl, in un recente confronto con i sindaci, ha presentato dati relativi alle patologie cronodipendenti, ovvero quelle situazioni più delicate che richiedono un intervento immediato e appropriato per evitare conseguenze gravi per il paziente". Secondo questi numeri, "il 93% delle persone colpite da queste patologie viene soccorso da un mezzo sanitario avanzato, ma non dall’equipe completa medico e infermiere". Forza Italia evidenzia una criticità: "La Centrale Operativa 118, per la stessa tipologia di intervento, registra un valore del 75%, il che significa che un modenese su quattro non riceve le migliori cure previste dalla normativa vigente".

Un dato che, secondo Platis, deve far riflettere sulla scelta e distribuzione dei mezzi di supporto. Oggi le ambulanze gestite dal volontariato (che ringraziamo sempre, ma sul quale non può poggiare il tutto) risultano numericamente molto superiori rispetto a quelle a leadership infermieristica, un divario che contrasta con l’immagine di sanità pubblica avanzata che l’Emilia-Romagna promuove". Le automediche inoltre "sono ormai ridotte al minimo, con solo cinque postazioni operative chiamate a coprire un raggio d’azione estremamente vasto".

Franca Massa, vicecoordinatrice provinciale di Forza Italia e rappresentante vignolese, ha infine ricordato quanto emerso nella Ctss del 18 settembre. "In quella seduta il sindaco di Vignola, Emilia Muratori, ha votato a favore del taglio dell’automedica di Vignola, che passa da una copertura H24 a H12. Durante la notte, il territorio sarà servito dall’automedica dislocata a Pozza, chiamata a garantire la copertura da Montese a Montefiorino: un’area vastissima, che va dal confine col Bolognese fino a quello col Reggiano.