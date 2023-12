Forza Italia spiazza tutti: "Il nostro candidato sindaco è Piergiulio Giacobazzi"

"Si vince superando la sinistra al centro, non a destra". Forza Italia rompe gli indugi e lancia la candidatura a sindaco di Piergiulio Giacobazzi. Naturalmente le trattative nel centrodestra sono in corso, ma gli azzurri muovono per primi e chissà che Lega e Fratelli d’Italia non rimarranno spiazzati da questo annuncio.

La comunicazione è avvenuta ieri nel corso della presentazione del congresso provinciale in programma sabato a Palazzo Europa dalle 10 alle 12 e condurrà alla sostanziale conferma del quadro dirigente: Giacobazzi coordinatore provinciale.

Attorno a lui saranno eletti 17 dirigenti del coordinamento provinciale che esprimeranno i delegati che a febbraio 2024 eleggeranno il segretario nazionale del partito (la carica di presidente è stata ritirata in omaggio a Silvio Berlusconi).

I vice di Giacobazzi saranno Franca Massa, ex assessore a Vignola nella giunta Pelloni e presente alla conferenza di presentazione di ieri, Maria Chiara Venturelli di Pavullo e Mauro Neri, consigliere Ucman.

"La Lega – ha fatto presente il consigliere provinciale e vice coordinatore regionale Antonio Platis soffermandosi sul quadro politico regionale – amministra Ferrara, a Reggio è stata trovata la sintesi su un candidato civico, anche a Cesena Fratelli d’Italia ha avanzato una candidatura civica. In questo scacchiere l’unica bandierina che manca è quella di Forza Italia". E se si se vuole vincere a Modena. È il ragionamento, "bisogna superare la sinistra al centro, non a destra". Da qui la proposta di un candidato Forza Italia, "una forza moderata che possa coprire un’area ben più vasta dell’attuale centrodestra".

Bene dunque "sondare la ‘società civile’ per capire se sia praticabile convergere su un civico, ma se non è possibile, come chi è ammalato va da medico, se uno un problema politico si rivolge alla politica. E noi pensiamo che passando in rassegna i consiglieri uscenti Giacobazzi sia la figura migliore per svolgere il mestiere di sindaco".

Lo stesso Giacobazzi conferma che sarà "necessario attendere i passaggi ai tavoli provinciale e regionale per arrivare alla decisione finale. Sono a disposizione e al di là dei personalismi si tratta di trovare la soluzione migliore per Modena. Crediamo che il risultato di Daniela Dondi nel collegio uninominale alle Politiche dimostri che la città oggi è contendibile come non mai. Se poi ci mettiamo che il 9 giugno si vota anche per le Europee, che potrebbero fare da traino, si capisce l’importanza che oggi sassume la scelta dei candidati".