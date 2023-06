Forza Italia verso il voto "Nel segno di Berlusconi Promozione per Platis"

Il tema riguardava la riorganizzazione di Forza Italia sul territorio, ospite d’onore era il coordinatore regionale Rosaria Tassinari. Il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi ha invitato presso la sala del consiglio della Provincia tutti gli iscritti che ricoprono incarichi a vario titolo. Ed è stata Rosaria Tassinari a dare l’annuncio: Antonio Platis sarà il nuovo vice coordinatore regionale di Forza Italia.

"E’ una persona capace e competente – ha detto di lui l’onorevole Tassinari – mi ha sempre aiutato molto nel mio ruolo e continueremo a lavorare insieme in vista delle elezioni del prossimo anno. Per noi Modena rappresenta un territorio strategico per l’equilibrio della regione e vogliamo subito far capire che costituiamo un’alternativa credibile alla sinistra: abbiamo maturato capacità amministrativa in tutti i campi, abbiamo già conseguito vittorie in comuni che sembrano roccaforti della sinistra. Possiamo continuare a farlo".

Continuare in un solco già segnato: "Forza Italia non è all’anno zero – ha detto Piergiulio Giacobazzi – il presidente Berlusconi ci ha trasmesso determinati valori fin dal ’94, quando ha salvato l’Italia da una deriva nefasta e noi proseguiremo su questa strada".

"Personalmente ringrazio Rosaria Tassinari – ha detto Platis – lei è stata il nostro punto di riferimento a Roma, anche durante l’emergenza alluvione, compiendo un lavoro preziosissimo".

