Forza un posto di blocco, scatta un inseguimento per le vie di Modena, poi l’incidente: arrestato Lo ha segnalato l'Unione sindacale italiana finanzieri ricordando anche il fatto di cronaca di Milano relativo a Ramy: “La mancata osservanza degli alt si sta ripetendo con frequenza crescente e costituisce un grave rischio per la sicurezza pubblica. Non deve diventare la normalità”