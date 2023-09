"Forze dell’ordine allo stremo"

"La cronaca quotidiana ci racconta continuamente di episodi di violenza di ogni tipo: nei confronti di cittadini, commercianti, personale sanitario, capotreni e soprattutto forze dell’ordine. Minacce, danneggiamenti, percosse e lesioni ormai sono all’ordine del giorno, in un crescendo che non conosce né soste e né tantomeno diminuzioni dal punto di vista statistico". La denuncia arriva dal sindacato di polizia Siulp che aggiunge: "Nel 2022 le aggressioni alle forze dell’ordine in tutta Italia sono stati circa 2700, in aumento rispetto al 2021: oltre il 36% di questi attacchi è stato commesso da cittadini stranieri. A livello locale, non siamo da meno visto che le statistiche ci parlano negli ultimi 12 mesi di 58 violenze a personale della Polizia di Stato con 47 operatori che hanno riportato lesioni certificate, a volte anche superiori ai 30 giorni di prognosi. E’ necessario intervenire subito a livello legislativo per fermare questa spirale: risorse umane e certezza della pena, altrimenti a breve la situazione non sarà più recuperabile".