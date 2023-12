"Forze dell’ordine. Commissione sui suicidi"

"La piaga dei suicidi tra le forze dell’ordine, il cui numero è in aumento, è un fenomeno silenzioso ma pervasivo: tra di loro c’è un suicidio ogni cinque giorni, quasi il doppio rispetto al resto della popolazione. Le più colpite sono l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. L’ultima tragedia si è consumata il 31 ottobre scorso a Casumaro, Ferrara, dove un maresciallo dei Carabinieri di 29 anni si è sparato mentre era in caserma". E’ partendo da queste osservazioni che l’onorevole Stefania Ascari (M5S), deputata modenese, ha presentato una proposta di legge per la istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno suicidario tra le forze dell’ordine. La proposta di legge è targata Modena: il sindacato Usmia Carabinieri e il Siulp, con Alfonso Montalbano e Roberto Butelli vengono citati, tra gli altri, nella proposta di legge in quanto da sempre partecipi sui problemi che tutti i giorni gravano sugli operatori di polizia. Montalbano e Butelli spiegano come "l’istituzione della Commissione parlamentare, come richiesto tempo fa da Usmia e Siulp, è per noi motivo di orgoglio che ci spinge a fare ancora meglio per debellare il grave problema dei suicidi tra le Forze dell’Ordine". Il segretario generale Provinciale dell’associazione sindacale Unarma Carabinieri Antonio Loparco, che ha contribuito alla stesura tecnica del testo della proposta di legge, ringrazia le istituzioni e la deputata Ascari.

"Intendo ringraziare Alessandro Mancini di informazione senza filtro e Cleto Iafrate per il loro fondamentale contributo tecnico e di dati senza il quale questo progetto non sarebbe stato possibile, unitamente all’avvocato Michelina di Caterino che ha presentato uno studio-tesi sui suicidi nelle forze dell’ordine, che farà parte del tavolo tecnico".

v.r.