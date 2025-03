Fossi e campagne saturi. Cia e Confagricoltura:: "Le semine sono in ritardo"

Se la comparsa del sole ieri ha scongiurato il rischio di altre piogge, allontanando il pericolo delle piene dei corsi d’acqua, non ha però portato ovunque il sereno. La campagna in questi giorni ha pagato un prezzo pensante. Il sistema di Protezione Civile impegnato nei controlli delle arginature dei fiumi e nel monitoraggio dei corsi d’acqua è dovuto intervenire in poche occasioni. Nella giornata di sabato il Gruppo volontari della Protezione Civile di Finale Emilia, in particolare, è stato impegnato in via Santa Maria a Massa Finalese, per pompare l’acqua dei fossi ed evitare l’allagamento di una residenza posta nelle vicinanze. Le attività si sono concluse intorno alla mezzanotte, dopo avere ripristinato anche il corretto funzionamento dei fossi e canali presenti. Venerdì invece i volontari finalesi sono stati operativi a Medolla, in supporto al gruppo locale, per prosciugare via Modenese, dove la carreggiata stradale era stata invisa dalla esondazione di un fosso. Dopo alcune ore di lavoro con motopompe ed attrezzature idrauliche, la situazione è, però, stata stabilizzata. Ma, si diceva della campagna dove è in corso una stima dei potenziali danni recati da queste eccezionali piogge.

"Registriamo molte segnalazioni – dice Alberto Notari, presidente Cia Emilia centro – di difficoltà ad entrare nei campi per seminare bietole, per trapianto del pomodoro da industria. Nelle aree molto argillose e non solo altre difficoltà ad entrare nei campi per terminare potature di vite e frutta. Su questa situazione incombe il timore, poi, per gelate notturne in un periodo critico per la frutta in fiore".

L’allarme è raccolto anche da Francesco Schiavi di Confagricoltura Modena (foto). "L’agricoltura è stata bloccata dalla pioggia incessante. Pertanto, registriamo ritardi per orticole e piante industriali; sono sospese le operazioni pretrapianto per i pomodori da industria; riscontriamo anomalie nel ciclo di crescita del grano e lavorazioni nelle risaie indietro di un mese. I terreni sono saturi e si rischiano di compromettere filiere strategiche: pomodoro da industria, cereali, barbabietola da zucchero e ortaggi e colture sementiere. In particolare, si segnalano i ritardi per orticole, mais e piante industriali, nella preparazione del letto di semina e nelle operazioni pretrapianto del pomodoro da industria. E molteplici anomalie nel ciclo di crescita del grano dovute ai ristagni idrici e le lavorazioni nelle risaie che sono indietro di un mese rispetto alla tabella di marcia. Preoccupa soprattutto – conclude - il comparto del pomodoro da industria cui sono destinati centinaia di ettari nella nostra provincia: le attività solitamente cominciano alcune settimane prima del trapianto che per le varietà precoci, programmato già alla fine del mese di marzo per scongiurare sovrapposizioni nelle epoche di raccolta tra varietà precoci e medio-precoci ed evitare di lasciare il prodotto maturo in campo".

Alberto Greco