Fossoli, bando per recuperare la baracca 12

È aperta la gara di appalto per assegnare i lavori di recupero della baracca 12 del Campo di Fossoli che, in attuazione del progetto approvato dal Comune di Carpi, ospiterà la nuova biglietteria e il punto di prima accoglienza per i visitatori del Campo. Nello specifico, il bando riguarda il primo stralcio attuativo del primo lotto del progetto di recupero, per un valore di circa 670 mila euro (finanziati per metà dalla Regione e per metà dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, grazie a una convenzione del 2016), e prevede la costruzione di un nuovo volume all’interno dei muri perimetrali della Baracca 12, oggi ridotti a rudere, che saranno recuperati. La ricostruzione della baracca, infatti, parte dalla volontà di preservare il rudere in muratura, consolidandolo dall’interno con una nuova struttura in cemento armato sormontata da una struttura leggera in acciaio rifinita all’esterno da una pelle metallica. In questo modo, la memoria della baracca 12 rimarrà fisicamente integra, con il muro in mattoni che abbraccia la nuova struttura che sorge al suo interno.

La gara è aperta sulla piattaforma Sater e tutte le informazioni e la documentazione si trovano nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Unione delle Terre d’Argine, che è la stazione appaltante. Le imprese possono partecipare al bando singolarmente o in forma associata, presentando domanda, esclusivamente sulla piattaforma, entro le 13 del 20 ottobre. Entro lunedì è possibile fare domanda di sopralluogo (non obbligatorio ma consigliato) inviando una richiesta via mail (all’indirizzo: restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it); il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 3 ottobre. La gara sarà assegnata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che fa prevalere la qualità dell’offerta tecnica: in fase di aggiudicazione, l’offerta tecnica sarà valutata, infatti, fino a un massimo di 75 punti, quella economica fino a un massimo di 25 punti. I lavori, che hanno una durata prevista di circa un anno e mezzo, non comportano la chiusura del Campo, che rimarrà, quindi, sempre visitabile.