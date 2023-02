"Fossoli, qui la scuola più moderna Una festa per tutta la comunità"

"La scuola più moderna di Carpi l’avete voi": con queste parole il sindaco Alberto Bellelli ha simbolicamente ‘riconsegnato’ agli alunni delle primarie Gasparotto di Fossoli la loro scuola rinnovata e ampliata. L’inaugurazione è avvenuta ieri mattina alla presenza anche di Veronica Tomaselli, nuova dirigente della sede modenese dell’Ufficio Scolastico Regionale, e di Federica Ansaloni, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Carpi Nord, di cui la primaria fa parte. "Dopo anni in cui si disinveste nelle scuole in frazione – ha affermato il primo cittadino – inauguriamo un ampliamento delle scuole Gasparotto di Fossoli. Un momento molto significativo e atteso; è una festa di comunità. Una scuola più vicina, di fianco a casa che consentirà minori spostamenti per le famiglie". Il plesso è stato innalzato di un piano, con una struttura metallica ‘a scavalco’, indipendente dal corpo pre-esistente, aumentando la superficie di circa 400 metri quadri, cosa che comporta quattro aule nuove e una capienza aggiuntiva di un centinaio di studenti. Al piano terra invece si è intervenuto sulla zona refettorio, allargandola e riducendo così i turni dei pasti, e su alcuni servizi igienici, ristrutturandoli. Sono stati inoltre migliorati i laboratori e rinnovati gli arredi. L’ampliamento, che è stato progettato in classe energetica A4, ha portato l’edificio a una capienza complessiva di circa 500 persone, fra personale e alunni: attualmente la scuola conta circa 220 alunni in dieci classi. Il costo onnicomprensivo dell’opera è stato di oltre un milione di euro.

"Una scuola che cresce dal punto di vista qualitativo", ha sottolineato Bellelli. Il cantiere, aperto nel settembre del 2018, è stato completato dopo quasi cinque anni. Presente Paola Focherini, l’ultima figlia di Odoardo, che ha portato l’augurio di buon lavoro anche da parte del figlio di Leopoldo Gasparotto, l’antifascista morto nel campo di Fossoli a cui è dedicata la scuola.

Maria Silvia Cabri