Foto e video pedopornografici. Tre modenesi nella maxi inchiesta

Scaricavano e condividevano grandi quantità di materiale pedopornografico: tantissimi file che ritraevano anche bambini di pochi anni, vittime di deplorevoli pedofili. Grazie ad una imponente operazione i responsabili della diffusione e detenzione del materiale sono stati individuati.

Tra loro anche tre modenesi, uno dei quali è finito in manette. Parliamo di persone insospettabili, le cui famiglie erano all’oscuro di tutto. Alcuni padri di famiglia; non tra coloro che risiedono a Modena. Gli indagati, residenti tra Modena, appunto ma anche Piacenza, Parma e Ravenna da tempo si collegavano ad una piattaforma estera dove sapevano di poter trovare i terrificanti contenuti.

La banda di pedofili è stata sgominata nell’ambito delle attività realizzate dalla Polizia di Stato a tutela dei minori grazie ad una imponente operazione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna. Quattro le persone arrestate in flagranza di reato, altre tre quelle denunciate.

L’accusa per tutti è quella di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.

L’attività è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) che, grazie alla proficua collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition (C.R.C.), ha utilizzato avanzati strumenti investigativi per giungere all’identificazione degli utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

I decreti di perquisizione personale e informatica, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed eseguiti dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna, con la collaborazione delle Sezioni provinciali di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, hanno consentito di rinvenire a carico degli indagati un ingente quantitativo di materiale pedopornografico appunto. File che contenevano immagini pedopornografiche anche con bambini in tenerà età.

Tra gli indagati figurano due informatici, quattro impiegati e un imprenditore, di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Le indagini non sono concluse: pare che a quella piattaforma si collegassero per scaricare file pedopornografici centinaia di persone anche nella nostra Regione.

