Foto per far rivivere i borghi

Scade il 31 agosto la possibilità di partecipare al Concorso fotografico del Comune di Pievepelago che intende far conoscere e valorizzare ‘cosa resta’ dei tanti borghi e casolari abbandonati della zona. "La finalità di questa tematica – specifica il bando – è un percorso a ritroso nel tempo per togliere tanti luoghi all’oblio dell’abbandono e ricostruire la loro identità e di coloro che vi hanno vissuto. La foto dovrà essere in grado di raccontare scorci della vita di un tempo".

La premiazione si terrà nell’ambito della Festa del Fungo Porcino che si terrà a S.Annapelago il 16-17 settembre prossimi, con mostra di tutte le immagini presentate. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, con bando dettagliato sul sito del Comune di Pievepelago. Oltre a promuovere la conoscenza del territorio di Pievepelago, non solo dal punto di vista paesaggistico ma storico- antropologico e sociale, le immagini consentiranno di dotare il Comune di un archivio fotografico che consenta una maggiore conoscenza del territorio anche a fini turistici. Verranno assegnati tre premi per ciascuna categoria consistenti in confezioni di prodotti del sottobosco.

g.p.