FotoArt, torna la rassegna biennale al Castello

Il velo di Maya che nasconde la verità negli scatti di Franca Castellani, gli alberi santuari di Filippo Sala, l’Africa raccontata dagli occhi di Brunella Federzoni e Mara Leporati, gli ‘incontri allo specchio’ dell’emergente Sara Corradi e il ‘mosso sportivo’ del decano Giuseppe Moretti, fotografo di punta della manifestazione: questo e altro ancora si nasconde nelle sfumature della settima edizione di FotoArt, la rassegna biennale di fotografia che, da questo sabato a domenica 5 novembre, porta al Castello di Levizzano 12 mostre fotografiche, proiezioni, workshop e presentazioni di libri. "Un luogo straordinario, in grado di attrarre pubblico da ben oltre i nostri confini – il commento di Giorgia Mezzacqui, vicesindaca di Castelvetro –, che per due weekend diventerà capitale della fotografia, aiutandoci a capire il significato puro dell’essere fotografi attraverso immagini e emozioni". A dare il ‘la’ alla kermesse l’inaugurazione delle esposizioni, sabato mattina alle 11. Poi via agli appuntamenti con, alle 17, l’incontro ‘Fotografia come documento scientifico in viticoltura", con degustazione finale. Domenica alle 10 Luca Parmeggiani e la compagnia del Verdeta presentano il libro e spettacolo ‘Il Fantasma Formaggino’ e, alle 16, Gabriele Ronchetti e Gabriele Caproni le ‘Storie e Foto della linea Gotica’. Mercoledì 1 alle 10 appuntamento con le proiezioni, poi, alle 16, con ‘La traversata delle Alpi’ insieme a Fabrizio Desco. Sabato 4 dalle 10 Susanna Dell’Orco presenterà ‘Indossa il Bosco’ e domenica 5 verrà proiettata l’opera ‘Naturae’ a cura di AFNI (sempre alle 10). Infine, alle 16, Christian Rebecchi parlerà di ‘Biologia marina. Fotografia come elemento di ricerca scientifica’. Durante la giornata è prevista un’uscita fotografica a tema ‘Foliage’. "Quest’anno abbiamo cercato di offrire nuove proposte accostate a fotografi di alto livello", spiega Francesco de Marco, art director del festival.

Chiara Mastria