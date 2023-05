Fotografa le compagne nude dopo l’allenamento Poi invia le immagini a un amico: minorenne indagata

Su ‘commissione’ del fidanzatino aveva fotografato le amiche della compagnia, tutte minorenni mentre erano intente a cambiarsi in una struttura dopo aver fatto allenamento. Le immagini delle compagne di squadra, tutte nude o seminude, erano state scattate per poi essere diffuse dal fidanzato ai vari amici. La giovane, messa alle strette, aveva confessato tutto alle amiche sostenendo appunto di essere stata costretta dal fidanzato. L’episodio risale a inizio anno ed è avvenuto in un comune del distretto ceramico ed ora la ragazzina è indagata per aver divulgato il materiale pornografico riproducente minori, quindi per distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico minorile con qualsiasi mezzo, anche in via telematica. Gli atti sono stati ora trasmessi, per quanto riguarda la giovane studentessa, al tribunale dei Minori di Bologna per competenza. La ragazza, minorenne appunto all’epoca dei fatti, ora rischia il processo. Invece, per quanto riguarda la posizione del fidanzato, iscritto nella lista degli indagati per i medesimi reati, il pm ha ritenuto di considerare il fatto come occasionale, vista la giovane età del ragazzo e il suo essere incensurato. Quindi per il giovane la procura ha chiesto l’ archiviazione. Ad accorgersi di quelle foto intime che passavano da un telefonino all’altro era stata una delle vittime che si era rivolta ai genitori spiegando l’accaduto. La ragazzina, però, con grande maturità aveva anche chiesto un incontro con l’indagata e le altre compagne di squadra coinvolte, al fine di ricevere le sue scuse e chiedere spiegazioni circa il grave e vile gesto commesso. L’indagata si era scusata affermando di essere ‘succube’ del fidanzatino che l’aveva appunto obbligata a realizzare di nascosto quel book fotografico. Ora la giovane rischia il processo.

v.r.