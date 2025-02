Fotografia d’autore, paesaggi con un’anima: "In mostra il grande patrimonio italiano"

di Stefano MarchettiNon si vede soltanto con gli occhi. E un paesaggio si può guardare anche con la mente e con il cuore: "Ogni paesaggio è una condizione dello spirito", scriveva il filosofo svizzero Henri-Frédéric Amiel. E "la fotografia di paesaggio – aggiungeva Ansel Adams, celebre maestro dell’immagine – è la prova suprema del fotografo. E spesso la delusione suprema". Non esiste soltanto una ‘declinazione’ di paesaggio, come ci conferma la bella e ricca mostra ’Passaggi paesaggi’ che la Fondazione Ago ci propone da oggi al 4 maggio nella sala grande di Palazzo Santa Margherita: dalle corpose collezioni fotografiche del Comune (già Galleria Civica) e di Fondazione di Modena, Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi hanno selezionato 114 opere di 87 autori per un viaggio nella fotografia e nella creatività italiana, "un’occasione per valorizzare raccolte che sono della città e rappresentano uno dei più significativi patrimoni istituzionali italiani", sottolinea Donatella Pieri, presidente di Ago.

Come un percorso circolare, la mostra ‘attraversa’ le varie forme del paesaggio. A partire da quella più ‘classica’, ovvero il paesaggio naturale, con uno degli "Orridi" di Luca Andreoni che ci accompagna in una gola misteriosa e immaginifica: "Ma anche in queste visioni sono presenti i segni e le tracce dell’uomo e si ‘legge’ già l’anima e il pensiero del fotografo – osserva Chiara Dall’Olio –. Per esempio nelle "Storie di terra" di Mario Giacomelli, le campagne attorno a Senigallia furono l’occasione per una riflessione sulla sua interiorità". In una sorta di ‘passaggio’ generazionale, i maestri incontrano gli autori più giovani, e accanto alle foto iconiche di Franco Fontana, con quelle ‘americane’ di Beppe Zagaglia e Paolo Simonazzi, vediamo la Pietra di Bismantova ‘riletta’ da Jacopo Valentini per un lavoro ispirato alla Divina Commedia.

Poi è la città a diventare paesaggio, come negli scatti di Olivo Barbieri che ha lavorato intensamente sulla percezione del paesaggio urbano mediata dall’illuminazione artificiale, o nel bianco e nero di una Milano vista da Gabriele Basilico, o nelle costruzioni ‘monstre’ della Benidorm fotografata da Francesco Jodice.

Il paesaggio è intessuto anche di persone e di storie, "e lo sguardo del fotografo può essere anche testimone di quanto accade", fa notare Daniele De Luigi. Ecco allora le tende montate dai migranti al confine fra Grecia e Macedonia (in "Camp Inn" di Simone Mizzotti), ecco gli "Zingari a Palermo" di Gianni Berengo Gardin, ecco il reportage nordafricano di Ferdinando Scianna. Ma anche le storiche "Photomatic" di Franco Vaccari, o Federico Fellini sul set di 8½, in un famoso scatto di Tazio Secchiaroli, re dei paparazzi. Il paesaggio, via via, diventa umano, anche quando l’uomo scompare, come negli scatti di Luigi Ghirri fra cui un inedito, realizzato nel 1990 a Villa Pirondini di Correggio dove i Cccp stavano registrando l’album "Epica Etica Etnica Pathos": piatti e stoviglie lasciati ad asciugare sul lavello, come in una natura morta contemporanea.

Nella quarta tappa del percorso, il paesaggio diventa immaginario e immaginato, cioé la ripresa fotografica sembra quasi voler trasfigurare la realtà visibile. Con gli scatti di Cesare Leonardi o di Nino Migliori, anche "The island" di Rachele Maistrello che ha portato su un’isoletta della laguna veneziana sagome di cartone a grandezza reale, creando l’effetto di una visione creata con Photoshop. Non credete (sempre) ai vostri occhi.