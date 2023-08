Fotografia vernacolare Arriva il festival a Guiglia

Dopo il successo di presenze e di critica del 2022, torna Gu.Pho, il primo FotoFestival Vernacolare Internazionale in Italia organizzato a Guiglia. La seconda edizione raddoppierà i weekend rispetto a quella precedente, e si terrà il tra 8 e 10 settembre e tra 16 e 17 dello stesso mese, sempre al Castello di Guiglia. La manifestazione coinvolge nove artisti italiani e internazionali – Carolle Bénitah, Erik Kessels, Joachim Schmid, Baco About Photographs, Settimio Benedusi, Cristina Biagini, Marzio Govoni, Sergio Smerieri, Riccardo Zipoli – oltre a Leporello Photobooks da Roma e FOTO VIP da Modena. Con l’organizzazione dell’associazione Mezzaluna di Vignola, il patrocinio del Comune di Guiglia e della Provincia di Modena e tante altre collaborazioni, il festival si snoderà in due weekend intorno al tema della fotografia vernacolare, ovvero all’insieme delle immagini scattate da persone comuni (non professioniste) alle situazioni della vita quotidiana, per uso personale.

Si tratta dell’applicazione della fotografia alla dimensione natia, privata, paesana o familiare, dove l’obiettivo è quello di catturare un ricordo o un momento introspettivo e particolare. "L’intento del Festival – racconta Giorgia Padovani, membro del comitato scientifico che organizza Gu.Pho – è quello di raccontare attraverso gli occhi ben educati di artisti contemporanei una rilettura delle fotografie domestiche di un periodo, lontano o passato, trasportando nel presente la genuina (o ingenua che dir si voglia) capacità di narrare attraverso il medium fotografico, arricchita della interpretazione o selezione fatta dagli autori. L’entusiasmo suscitato lo scorso anno ci ha motivato a essere più ambiziosi: così oltre ad estendere la durata a due weekend abbiamo invitato ospiti internazionali di riconosciuta fama. Joachim Schmid presenta il progetto "The Watch" in prima assoluta e accompagnerà l’inaugurazione con un talk dal titolo "Le foto degli altri"; Carolle Bénitah sarà ospite con la mostra "Jamais je ne t’oublierai" della quale presenterà anche la preziosa pubblicazione realizzata in tiratura limitata. A loro si aggiungono vari altri artisti e collettivi, tra cui Settimio Benedusi con il progetto "ES_SENZA", e ritroviamo anche quest’anno Erik Kessels che presenta per la prima volta in Italia la mostra "Empty Chair" e che terrà un workshop dal titolo "Personalità e Passione nella tua ricerca fotografica"".

L’inaugurazione è prevista per venerdì 8 settembre alle ore 19, l’ingresso alle mostre, ai workshop e alle serate è sempre gratuito, la chiusura sarà domenica 17 settembre. Tutte le informazioni sul sito gupho.art e sui relativi profili social.

Alessandro Trebbi