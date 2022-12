Modena accende i fotored su altri 4 semafori, uno rileva la velocità: ecco dove

Modena, 29 dicembre 2022 – Maggiori controlli sulla viabilità a Modena: si accendono nuovi fotored su altri quattro semafori, che vanno ad aggiungersi ai 18 già installati. Gli apparecchi, grazie al sistema fotografico, saranno in grado di individuare chi passa con il rosso, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale sugli incroci. Uno di questi rileva anche la velocità. Ecco dove e quando saranno installati.

Come funziona e cosa rileva

Il sistema del fotored prevede il riconoscimento automatico della targa, sia di giorno che di notte. Il Comune di Modena sta completando il percorso per l'acquisizione degli apparecchi, per un valore di circa 158.000 euro, omologati per la rilevazione delle infrazioni semaforiche con la possibilità di ottenere immagini fotografiche e video dei veicoli prima e dopo la linea d'arresto. In particolare, il fotored segnala chi passa col rosso e chi, in viale Italia, supera i 50 km/h.

"Il passaggio con il rosso è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada", dice il Comune. A Modena, nonostante i fotored siano già attivi da diversi anni con un'attività di prevenzione che ha ridotto gli incidenti, ancora tante sono le sanzioni che vengono rilevate: 3.521 solo quest'anno, fino all'11 dicembre.

Fotored: dove saranno installati

Tali dispositivi saranno collocati nelle prossime settimane, e in uno di questi i rilievi riguarderanno anche la velocità. Si tratta del semaforo in viale Italia, nel senso opposto all'attuale autovelox già funzionante. Ecco dove saranno collocati i 4 apparecchi:

in via Emilia Est , all'intersezione con via Bonaccini, in direzione centro città (due corsie);

, all'intersezione con via Bonaccini, in direzione centro città (due corsie); in via Emilia Ovest alla Madonnina, all'incrocio con la strada nazionale per Carpi, in direzione centro città (due corsie);

alla Madonnina, all'incrocio con la strada nazionale per Carpi, in direzione centro città (due corsie); in viale Italia, all'intersezione con strada san Faustino, in entrambe le direzioni di marcia (su tre corsie) e per i veicoli in direzione nord, cioè verso la città, lo strumento rileverà anche i superamenti del limite di velocità di 50 chilometri orari. Ma in questo caso non è prevista l'automatismo della sanzione e la verbalizzazione verrà fatta dalla Polizia locale presente sul posto.

La scelta dei nuovi incroci in cui installare gli strumenti è stata presa in base all’incidentalità negli ultimi tre anni, a partire dal 2019. In viale Italia sono stati registrati ben 21 sinistri (nove in direzione nord e 12 verso sud), in via Emilia Ovest gli incidenti sono stati dieci, così come in via Emilia Est.

Sanzioni

Per il passaggio con il rosso la sanzione è di 167 euro (116,90 se pagata entro i cinque giorni), ma è prevista anche la decurtazione di 6 punti dalla patente, che diventano 10 punti se si ha la patente da meno di tre anni. Di notte, tra 22 e le 7 del mattino il costo della sanzione è più alto e arriva a 222 euro. In caso di una seconda violazione nell’arco del biennio, inoltre, scatta la sospensione della patente da uno a tre mesi.