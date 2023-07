Fotovoltaico, Comune stangato

Una pesante tegola potrebbe abbattersi sul Comune di San Felice. Una tegola da 1,158 milioni di euro da restituire, ma non sarebbe tutto. Della sorpresa che rischierebbe di mandare in default l’amministrazione, pregiudicando investimenti e servizi ne è stato informato l’altra sera il consiglio comunale. Da cosa nasce l’allarme lanciato dal sindaco Michele Goldoni? Lo scorso 25 luglio è stata notificata al comune di San Felice una comunicazione del Gse, Gestore dei Servizi Energetici, (quello per intenderci che aveva richiesto la restituzione alla fine dell’anno scorso anche degli extraprofitti realizzati con i 7 campi di fotovoltaico posseduti dal comune ndr), per la restituzione di quella somma. Il motivo – a parere del Gse – sarebbe per l’illecito frazionamento di tre campi di fotovoltaico realizzati nel 2011, in via Campo di Pozzo, e denominati Lavacchi 1-2-3 della potenza di 1 Mw ciascuno. La presunta irregolarità sarebbe stata rilevata nel corso di sopralluoghi effettuati nel 2017, precedentemente all’insediamento dell’attuale amministrazione. In pratica il Gse sostiene che i tre campi, al momento della loro realizzazione, avrebbero dovuto essere invece censiti come un solo campo di potenza pari a 3 Mw. Da ciò la contestazione del presunto illecito, che avrebbe consentito al Comune di ricevere incentivi ed introiti maggiori rispetto a quanto previsto per gli impianti di potenza pari a 3 Mw. Il risultato è che al Comune verrebbero tolti 100.000 euro all’anno a far data dal 2011, ed entro sessanta giorni dovrebbe versare a Gse un totale di 1.158.000 euro. Da qui la preoccupazione per una situazione che farebbe saltare – se da versarsi un una sola trance - i conti del comune, portandolo al dissesto. "L’attuale amministrazione comunale e gli uffici che vi operano – ha spiegato il sindaco Goldoni – non erano al corrente di questo procedimento perché i sopralluoghi sono avvenuti nel 2017, quando noi non c’eravamo, e di questo non ci è stata trasmessa alcuna memoria storica. Ci tuteleremo comunque in tutti i modi possibili". Due le strade: il ricorso entro 60 giorni al Tar o al Presidente della Repubblica entro 6 mesi. "Se si azzera siamo tutti felici. Nel caso, invece, non si azzeri potrebbe porci in una condizione di un pre-dissesto".

Alberto Greco