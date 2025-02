"Fotovoltaico, il Comune può dire no". La replica: "Siamo obbligati al sì"

Il Comitato ‘Carpi per la Giustizia Climatica e Sociale’ ribadisce il ‘no’ al progetto agrivoltaico di Cascinetto, in zona Fossoli, e punta il dito contro l’Amministrazione comunale. "In seguito al comunicato della consigliera Monica Medici (Carpi Civica), si è scoperto che l’impianto non può essere bloccato non perché il Comune abbia le ‘mani legate’, ma perché, nell’aprile 2024, aveva già dato parere favorevole alla realizzazione, senza peraltro richiedere la Valutazione di Impatto Ambientale ma limitandosi ad avanzare alcune richieste di approfondimento. Nello specifico, il parere favorevole alla ‘colata di fotovoltaico’ fu dato attraverso un atto dirigenziale del settore ambiente-transizione ecologica il cui assessore era l’attuale sindaco Riccardo Righi: è questo atto iniziale ad aver spianato la strada al progetto - tuona il Comitato -. Non si tratta di un’imposizione esterna, bensì di una precisa scelta politica locale, avallata proprio da chi oggi si dipinge come ‘vittima impotente’".

Il Comitato ribadisce: "Trenta ettari di pannelli fotovoltaici sui campi agricoli sono uno schiaffo al buon senso e alla sostenibilità, avallato da una politica locale che sembra aver abdicato al proprio ruolo di tutela del territorio. Ma il Consiglio comunale può fermare questo scempio, respingendo la variante al Pug necessaria per realizzare l’elettrodotto a servizio dell’impianto, fermando di fatto l’intero progetto, e chiedere una seria e approfondita Valutazione di Impatto Ambientale, che analizzi i reali rischi per la salute, e per il nostro territorio", conclude il Comitato che ha previsto per domani alle 17.30 una mobilitazione pacifica davanti al Municipio. Non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione "con riferimento a informazioni e ricostruzioni fuorvianti": "Per l’installazione di impianti agrivoltaici è la normativa statale che stabilisce le regole, limitando fortemente le possibilità di intervento sia di Regioni che di Comuni. Il primo atto verso la realizzazione dell’impianto Cascinetto è stato approvato a livello regionale: al Comune, nel 2024, è stato chiesto un parere tecnico in base alle norme locali. Se l’ente non avesse risposto avrebbe violato la normativa vigente con responsabilità diretta degli uffici, non della Giunta. Inoltre, l’amministrazione comunale è intervenuta a tutela del territorio riuscendo a sospendere e bloccare l’87% delle richieste di impianti. Dove questa possibilità non c’è, i Comuni devono applicare la legge. Lo dimostra anche il fatto che il Consiglio comunale non viene interpellato sull’opportunità di installare un impianto agrivoltaico in quella zona, dato che il percorso è in capo ad una procedura sovraordinata e vincolante, ma su un elettrodotto funzionale all’impianto per il quale è necessaria una variante urbanistica".

Maria Silvia Cabri