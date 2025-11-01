Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
1 nov 2025
VALENTINA REGGIANI
Fotovoltaico, maxi truffa. Profitti illeciti per 80 milioni. Raggirati anche dei disabili

Indagine della Guardia di Finanza: in tutta Italia si contano 6mila vittime. Congelati 95 conti correnti e sequestrato il portale internet voltaiko.com.

I militari della Guardia di Finanza

Un giro d’affari da 80 milioni di euro. Un numero ancora indeterminato di truffe. Per un totale di circa 6.000 vittime in tutta Italia, tra cui due a Modena. Un’associazione a delinquere transnazionale. Un gigantesco e complesso inganno che è stato svelato dall’operazione ’Cagliostro’, condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica. Dieci gli indagati, a accusati a vario titolo di autoriciclaggio, circonvenzione di incapaci, emissione di fatture per operazioni inesistenti e altri reati tributari. Eseguite le perquisizioni domiciliari, che hanno portato al sequestro di criptovalute, dispositivi elettronici, lingotti d’oro, beni di lusso e documenti. A ’capo’ del gruppo c’era Alessandro Giani, alias Andrea Bellino alias Marco Liverani, pluripregiudicato, promotore dell’organizzazione, ideatore della piattaforma Voltaiko. Tra gli indagati, anche un ufficiale dell’Aeronautica militare e due manager di alto livello di due differenti istituti bancari, che secondo la Procura non esitavano a proporre gli investimenti fraudolenti ai loro clienti abituali. Uno di loro, visto il ruolo ricoperto, utilizzava i suoi due figli come prestanome ed emettitori delle fatture per le provvigini derivanti dai noleggi inesistenti.

Il gruppo aveva struttura piramidale : avrebbe messo in piedi una serie di truffe in larga scala anche ’approfittando’ di persone in stato di minorata difesa, tra cui una invalida civile al 100 per cento, a cui sono stati sottratti con l’inganno 180mila euro, e un uomo di 83 anni affetto da disturbo neurocognitivo maggiore (di grado lieve), agganciato in un ristorante a Modena e indotto a versare 200mila euro. Il gruppo agiva secondo il cosiddetto ’Schema Ponzi’, che promette guadagni ai primi investitori a discapito dei nuovi investitori: in altre parole, i nuovi diventavano così vittime della truffa, andando con i loro investimenti a ’garantire’ i guadagni dei primi. Le vittime dei raggiri, secondo gli investigatori, venivano individuate con cura e pedinate: di solito, i truffatori prendevano di mira persone di solito facoltose, che sapevano avere - dopo attento ’studio’ - ampie disponibilità economiche. L’attività di monitoraggio delle potenziali vittime era quindi ben strutturata, secondo l’accusa: quando entravano in azione, andavano quindi a colpo ’sicuro’ con i clienti. A questi, veniva proposto di affittare pannelli fotovoltaici in Stati esteri prospettando allettanti rendimenti economici in energy point. A fronte però del mantenimento degli investimenti per almeno tre anni. Peccato che però i 13 impianti di cui si proponeva l’affito, in Australia, Argentina, Panama, Indonesia, Brasile, Malesia, Sud Africa, Venezuela, Tanzania Equador e Kenia, sono poi risultati in alcuni casi di proprietà governativa, in altri abbandonati e in altri ancora appartententi a società private di diverse nazionalità.

