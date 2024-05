Fox, finale amara con Bibbiano. Ma il ripescaggio è vicino:. Felino rinuncia alla Promozione

FOX JUNIOR

0

BIBBIANO CANOSSA

2

FOX J. SERRAMAZZONI: Manfredi, Altariva (81’ D. Giusti), Dallari, Iseppi (73’ Fontana), Covili (46’ Cattabriga), Bonetti (48’ Toni), Quattrini, Baldoni, Gorrieri Se., Magnani (83’ Ghiddi), Gorrieri Sa. A disp.: Ciancio, Giusti A, Gjoni. All.: Gianelli.

ATL. BIBBIANO CANOSSA: Becchimanzi, Diletto (65’ Gherardini), Fontanelli, Ghidini (85’ Binini), Cilloni, Barazzoni, Baroni (78’ Ferrari), Tognoni (84’ Benassi), Giberti, Lumetti, Gallinari (65’ Bellocchi). A disp.: Grasselli, Trivieri, Sarfo, Bedogni. All.: Unni.

Arbitro: Sirotti di Cesena.

Reti: 51’ Baroni, 83’ Fontanelli.

Note: espulsi Gorrieri Sa. al 61’, Manfredi al 79’ e a fine gara Baldoni e Lumetti. Ammoniti Baldoni, Gorrieri S., Diletto

Finale regionale playoff amara in Seconda categoria per il Fox Junior Serramazzoni, che a Bomporto cede con il risultato di 2-0 all’Atletico Bibbiano Canossa (con questo risultato i reggiani sono promossi) anche se per gli appenninici la strada verso la Prima categoria è comunque spianata. La Fox a questo punto è infatti la terza migliore nella graduatoria delle 7 sconfitte in cui le prime 2 salgono già (Bagnacavallo e Murri) grazie alla salvezza in D del Riccione e la Fox è così la prima esclusa, anche se un posto ci sarà di certo, anche perché al 99% il Felino rinuncerà alla Promozione aprendo così una slot in campionato. La sfida col Bibbiano Canossa si sblocca al 51’ con la rete di Baroni, poi il Fox resta in 9 per due rossi e subisce anche il 2-0 e a fine gara arriva un’altra espulsione per parte.