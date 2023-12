Fra boom del turismo e baby gang. Tutte le rose e le spine del 2023

Dalle case sempre più costose alle incursioni delle baby gang, passando per la riduzione dei depositi bancari delle famiglie del 20 cento e le difficoltà nella nuova raccolta dei rifiuti. Non solo però note dolenti: c’è anche la soddisfazione di essere entrati tra le prime dieci nella classifica della qualità della vita.

Le discese ardite e le risalite di un territorio che secondo l’analisi del Sole 24 Ore che abbiamo riportato nelle scorse settimane recupera dieci posizioni e ora è al settimo posto nella top ten delle città più vivibili in Italia. Incidono positivamente la ricchezza delle famiglie, i servizi per le donne e il tasso di occupazione. Siamo più indietro in altri settori, sebbene in rimonta, come Ambiente e servizi (50° posto) e Giustizia e sicurezza (50esima posizione). Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli a Natale ha ricordato i tanti progetti di rigenerazione urbana, dal rotore all’ex consorzio agrario alla riqualificazione delle Fonderie che diventerà distretto tecnologico. Bene anche il turismo che nel 2023 si chiude con numeri molto confortanti: superato di oltre il 10% il 2019, con una forte ripresa del flusso di visitatori stranieri.

Prospettive esaltanti, ma che vanno confrontate anche con i tanti nodi irrisolti da anni emersi anche durante quest’anno. La fame di case a prezzi ragionevoli di cui avrebbe bisogno la città per esempio tanto per cominciare: a Modena la scelta più frequente per le compravendite è l’usato in buono stato, mentre per il nuovo a Modena, complice anche l’inflazione, si viaggia fino a 3-4mila euro al metro quadro. Impennata anche degli affitti: secondo Idealista l’incremento è del 28 per cento in un anno, con picchi di 13,30 euro al metro quadro (per capirci per un appartamento di 80 metri quadri parliamo di 1.064 euro al mese). Naturalmente ci si riferisce alle zone più di pregio, dove comunque in passato si trovava a molto meno. Nel 2014 per esempio si viaggiava sui 7,20 euro al mentre quadro, cioè un massimo di 576 euro al mese sempre per 80 metri quadri. Prezzi molto salati che da un lato testimoniano di una città attrattiva, dall’altro alimentano fenomeni come gli affitti in nero: in uno dei blitz più recenti la guardia di finanza a Modena ha scoperto 294 contratti irregolari per studenti.

Molto sentito quest’anno è stato il tema sicurezza. Nel tradizionale scambio di auguri con i giornalisti lo stesso questore Donatella Dosi ha posto l’accento sui reati predatori (furti e rapine) e sulle aggressioni da parte di minori non accompagnati. Con particolare riferimento all’omicidio a gennaio in pieno centro di Endurance Friday, al ragazzo a novembre tra gli autori di una rapina ferito in maniera gravissima, e di un altro episodio nel quale un 17enne è stato accoltellato alla stazione delle corriere. Il sindaco Gian Muzzarelli in questo senso ha ribadito la necessità di una Questura di fascia A, di una migliore gestione dei migranti da parte del governo, e chiesto sostegno vista la necessità di gestire 520 minori.

Chissà inoltre se il 2024 porterà una pacificazione sulla trasformazione del sistema di raccolta rifiuti. La rivoluzione senza cassonetti, sebbene abbia fatto schizzare in poco tempo la percentuale di differenziazione dal 58 al 78 per cento, è stata accompagnata da una marea di polemiche fotografate da due indagini delle associazioni dei consumatori, L’UdiCon e Confconsumatori secondo la quale un modenese su due (il 49 per cento) valuta del tutto negativa l’esperienza e ben l’85 per cento ritiene la città meno pulita rispetto al passato.

Gianpaolo Annese