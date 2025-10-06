Fra La Pieve e Montrombraro succede tutto nel tempo di recupero

LA PIEVE N.

1

MONTOMBRARO

1

LA PIEVE: Borghi, Pepe, Monari, Boriani (81’ Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Iazzetta (57’ Timperio), Montorsi, Cheli, Cantarello (71’ Cataldo), Gilli (80’ Davitti). A disp.: Mbaye, Shanableh, Belfakir, Traversi, Libertino. All. Barbi MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (73’ Corropoli S.), Sighinolfi G., Hinek R., Corropoli D., Bigi, Carnazza (71’ Fiorini), Sighinolfi A., Momodu (90’+2 Borri), Rizzo (81’ Pappalardo), Zattini (77’ Marra). A disp.: Guerrieri, Magli, Dosi, Fusco. All. Antonelli

Arbitro: Giardino di Modena

Reti: 91’ Hinek R., 96’ Sghedoni

Note: ammoniti Cantarello, Sighinolfi A., Pepe

Succede tutto nel recupero fra La Pieve e Montombraro. Al 4’ Borghi prima respinge il tentativo di Hinek R. e subito dopo devia sulla traversa il tiro ravvicinato di Rizzo. Al 10’ tiro di Rizzo e grande risposta di Borghi che in uscita devia in angolo.Al 19’ Boriani prova la conclusione dal limite, palla che esce di poco sulla destra grazie alla deviazione decisiva di Hinek G. Al 28’ tiro di Cantarello dal limite ma Cinelli manda in angolo. Al 45’ colpo di testa di Momodu, palla che termina alta. Nel secondo tempo la prima vera occasione arriva al minuto 61 con il tiro di Cheli da posizione centrale ma Cinelli è attento e blocca in due tempi. Dopo un periodo dove non succede praticamente nulla, al 91’ il Montombraro trova il vantaggio con il tiro preciso di Hinek R. che supera Borghi. Al 96’ La Pieve Nonantola pareggia i conti grazie al tiro di Sghedoni da due passi.