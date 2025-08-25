Fra Nada e il country c’è un Duo Bucolico

Dichiarazioni d’amore e rabbia, gioia e inquietudine: il repertorio di Nada (nella foto) è un viaggio straordinariamente personale che la sua voce rende universale. La celebre cantautrice toscana sarà protagonista venerdì 29 del cartellone di piazza Sant’Agostino, in un dialogo di parole e musica. Sullo stesso palco, mercoledì 27 le incursioni country dei Mandolin’ Brothers e domenica 31 un omaggio ad Astor Piazzolla. Molti appuntamenti musicali anche alla Festa provinciale Pd nella nuova area di via Divisione Acqui: mercoledì 27 agosto saranno alla ribalta i Damadorè, in un tributo all’indimenticabile sodalizio tra Fabrizio De André e la Pfm, poi venerdì 29 Cisco live, sabato 30 il Duo Bucolico, il gruppo formato dai cantautori romagnoli Daniele Maggioli e Antonio Ramberti, quindi domenica 31 i 380 Volt, band tributo agli anni ‘80.

Ultimo appuntamento per i concerti dell’estate degli Amici della musica, prima della ripresa di settembre: giovedì 28 nel cortile d’onore della Rocca Rangoni di Spilamberto, ascolteremo il giovane pianista Andrea Simone De Nicolò, una delle eccellenze del Conservatorio di Bari, in brandi Liszt e Prokofiev. Mentre stasera a Carpi si concluderà la "Guitar week" con il concerto di Javier Garcia Moreno.

