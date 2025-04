Frana a Boccassuolo, 15 persone evacuate. In una notte il terreno è avanzato di 100 metri

Modena, 16 aprile 2025 – Continua ad avanzare la frana di due chilometri a Boccassuolo di Palagano dove quindici persone sono state evacuate da dieci unità abitative. Le evacuazioni sono state applicate a seguito di un’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Alberto Braglia, che in una nota della Provincia di Modena parla di “una situazione che continua ad essere estremamente critica”.

La notte scorsa, fa sapere ancora l’ente, il movimento franoso è avanzato di altri 100metri verso valle, avvicinandosi appunto alle abitazioni che sono state sgomberate.

Sono sempre presenti sul posto, oltre sindaco di palagano Fabio Braglia e ai tecnici del Comune e della Protezione civile regionale, alcune ditte della zona per una serie di interventi emergenziali con lo scopo contenere il movimento di fango e detriti, che si sta riversando verso valle e incanalare il deflusso dell’acqua. Attualmente la frana, che ha un fronte di quasi due chilometri, ha lambito alcune abitazioni demolito due strade comunali, via la Motrona e via comunale per Centocroci, oltre al ponte del Rio della Lezza, proseguendo il tuo movimento verso valle.