"Frana a Montecreto: Bonucci incalza l'amministrazione comunale"

Mentre sono iniziati gli attesi lavori per la riapertura della strada di collegamento diretto da bivio Strettara a Montecreto-Sestola (interrotta da mesi per frana, costringendo gli utenti ad una lunga deviazione), dopo 5 mesi resta isolata una famiglia di Montecreto. Nadia Bonucci, capogruppo consiliare di minoranza, incalza il sindaco e chi di dovere, in vista dell’arrivo della brutta stagione. "Sono passati già più di 5 mesi – dice Bonucci – da quando una frana ha portato via l’unica strada che collega la casa di una famiglia di Montecreto al resto del mondo. Il dissesto della strada, che ricordiamo è comunale, era stato segnalato al Sindaco già alcuni giorni prima della frana, poi il persistere delle piogge di quel periodo hanno fatto il resto. Già due mesi fa, come minoranza, avevamo richiesto, con nota scritta, di avere copia degli atti per conoscere la situazione. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, che per legge, dovrebbe arrivare entro 30 giorni. Abbiamo chiesto anche una semplice copia della segnalazione di somma urgenza avanzata dal Comune agli enti preposti. Non avendola ricevuta, viene il dubbio che la procedura non sia stata avviata correttamente per ricevere i contributi predisposti per questo evento calamitoso di maggio. Abbiamo privatamente verificato che è possibile consentire a questa famiglia la libertà di accedere alla propria abitazione attraverso soluzioni provvisorie che è possibile adottare in breve tempo. Chiedendo, ad esempio, il permesso ai proprietari dei terreni adiacenti alla strada di poter realizzare una variante si provvisoria ma efficace. Ci chiediamo perché nulla di questo è stato fatto? Si avvicina l’inverno e la famiglia sarà costretta a traslocare in quanto il passaggio a piedi diventerà impraticabile.