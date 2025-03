Frana a Vaina. Chiusa la strada

A causa di un movimento franoso in località Vaina è chiusa al transito la strada provinciale 27 che collega la Fondovalle Panaro con Montese. La chiusura precauzionale è stata decisa a seguito di sopralluoghi dei tecnici che hanno evidenziato il potenziale pericolo di caduta di terreno e detriti sulla sottostante strada. Sono in corso le valutazioni tecniche da parte della Provincia per capire quali misure di messa in sicurezza del versante possano essere realizzate, così da poter ripristinare, anche solo parzialmente, la transitabilità, in attesa di un prossimo intervento definitivo. Per raggiungere Montese si consiglia ai mezzi provenienti dalla Fondovalle di percorrere Ponte Samone o Ponte Chiozzo.