Frana, aperta la sottoscrizione

A Boccassuolo di Palagano non si arresta il movimento franoso che sta interessando un’ampia porzione di versante nella zona del Rio della Lezza e della Crovara, sul monte Cantiere, isolando parzialmente 51 cittadini residenti nella zona tagliata in due dai detriti. Il maltempo di questi giorni ha contribuito a peggiorare la situazione. Ingenti i danni, sono necessarie risorse. Il Comune di Palagano ha attivato la possibilità di ricevere contributi e donazioni per la gestione dell’emergenza dovuta a questa frana. Il sindaco Fabio Braglia afferma che "sono state diverse le associazioni, comuni, attività e persone che hanno manifestato la loro solidarietà e ci hanno chiesto come poter dare un contributo". Chi intende aderire può effettuare donazioni sulle seguenti coordinate del sottoconto del Comune dedicato: codice IBAN IT09H0200866910000002770378 (Codice BIC SWIFT: UNCRITMM) intestato a Comune di Palagano; causale: "FONDI FRANA BOCCASSUOLO 2025".