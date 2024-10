Frana danneggia via Bottegone. La strada viene chiusa al traffico

La pioggia degli ultimi due giorni ha prodotto un cedimento definitivo della strada comunale del Bottegone ora chiusa al transito veicolare e pedonale, esclusi i residenti. É un’arteria che nette in comunicazione la frazione Miceno con Casa Bortolucci e l’azienda Mirage a Sant’Antonio. Il cedimento è avvenuto tra la canonica vecchia di Miceno e la borgata delle Borelle. Si tratta di una delle due arterie comunali che, oltre la Via Giardini, funge da variante a Pavullo, utilizzata per bypassare da Sant’Antonio l’agglomerato urbano della città di Pavullo, in particolare da molti automobilisti per evitare i momenti di intenso traffico sulla statale. Ci sarebbe anche la Campiano - Crocette che però è una strada di campagna asfaltata non in buone condizioni. Lungo Via Bottegone c’è l’azienda agricola Bortolucci che conferisce il latte al caseificio, il quale dovra compiere un tragitto più lungo per andare a ritirarlo. La strada del Bottegone aveva iniziato a cedere nei giorni scorsi e dopo che il Comune aveva fatto un primo intervento di ripristino temporaneo, la carreggiata si era ulteriormente ristretta fino al cedimento di ieri pomeriggio. Il Comune aveva in corso la redazione del progetto per sistemare la strada del Bottegone. "Ora dobbiamo ricalcolare per capire se serviranno ulteriori risorse oltre alla somma che ci era stata assegnata", dice il sindaco Davide Venturelli.

Walter Bellisi